Loki i Echo - wiemy, kiedy premiera seriali MCU. Zaskakująca zmiana

Fot. Marvel

2. sezon Lokiego ma premierę 6 października 2023 roku w Disney+. Marvel Studios oficjalnie ogłosił datę na Twitterze, a wcześniej zrobił to szef studia Kevin Feige podczas prezentacji planów Disneya na jesień podczas spotkania z dziennikarzami. W tym przypadku tradycyjnie premiera będzie złożona z jednego odcinka, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Loki - co wiemy o 2. sezonie?

W tym sezonie w MCU zadebiutuje Ke Huy Quan, zdobywca Oscara za rolę w filmie Wszystko wszędzie naraz. Feige potwierdził też Owena Wilsona (Mobius), Toma Hiddlestona (Loki) oraz powrót Sophii DiMartino. Dziennikarze zauważyli jednak, że w ogóle nie wspomniał o Jonathanie Majorsie w roli Kanga, który według plotek w 2. sezonie się pojawi. Kwestia aktora i jego przyszłości wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania z uwagi na marcowe aresztowanie. W czerwcu aktor ma fizycznie stawić się w sądzie i wówczas się okaże, czy zostaną mu postawione zarzuty.

Autorem scenariuszy 2. sezonu jest Eric Martin (Rick i Morty), a Justin Benson i Aaron Moorhead stanęli za kamerą.

Loki (2. sezon) - grafiki promocyjne

Echo - data premiery

Echo pojawi się w Disney+ już 29 listopada 2023 roku. Tutaj Marvel Studios i Disney+ podjęli decyzję o zmianie, bo tego dnia pojawi się od razu cały sezon. Niektórzy insiderzy uważają, że powodem są problemy serialu i Marvel nie chce, by fani analizowali go tygodniami i tworzyli negatywną atmosferę. Twórcy jednak wciąż nad tym pracują i do listopada może wyjść z tego coś innego, niż na obecną chwilę twierdzą dziennikarze.

Bohaterką jest Maya Lopez (Alaqua Cox), którą poznaliśmy w serialu Hawkeye. Kevin Feige chwali, że w ekipie jest wielu rdzennych Amerykanów. W obsadzie są takie osoby jak Zahn McClarnon, Graham Greene, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs i Cody Lightning. Za kamerą stoją Sydney Freeland i Catriona McKenzie. W serialu pojawią się też Vincent D'Onofrio jako Kingpin/Wilson Fisk oraz Charlie Cox jako Daredevil/Matt Murdock. Według plotek ten drugi ma tylko cameo w 2. odcinku.

Ogłoszenie dat tych dwóch seriali potwierdza zwolnienie tempa MCU. Pierwotnie w 2023 roku mieliśmy dostać aż pięć seriali. Ironheart i Agatha: Coven of Chaos zostały opóźnione na 2024 rok.