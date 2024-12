Aktor z Lokiego bezdomny - aktualizacja. "Dziękuję"

Fot. Marvel Studios

Jack Veal, którego wielu widzów zna z Lokiego, opublikował w swoich mediach społecznościowych wideo, na którym zdradził, że jest bezdomny i poprosił o pomoc. Ujawnił, że w domu znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Stwierdził również, że opieka społeczna odmówiła udzielenia mu pomocy, gdy się do nich zgłosił. Teraz pojawiła się aktualizacja w sprawie. Filmik chłopaka stał się viralem i dotarł do dużej liczby osób. Veal poinformował, że po tym, jak zrobiło się o nim głośno, dostał telefon z opieki społecznej, a jej pracownicy wreszcie chcą się z nim spotkać.

"Nie wiem, co zrobiliście, ale poszło to w świat i naprawdę, naprawdę mi pomogło. Teraz podjęli jakieś działania. Naprawdę coś robią. Niech Bóg pobłogosławi was wszystkich. Dziękuję wam bardzo. To pierwszy raz, gdy w ogóle biorą pod uwagę, by pomóc mi z zakwaterowaniem" - powiedział wzruszony chłopak.

Wygląda więc na to, że młody aktor ma szansę trafić do rodziny zastępczej. Jego zdaniem wcześniej opieka społeczna nie chciała mu pomóc z zakwaterowaniem mimo tego, że przedstawił im swoją sytuację.

Pełne wideo możecie zobaczyć poniżej: