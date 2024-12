Aktor z Lokiego bezdomny. 17-latek wylądował na ulicy i prosi o pomoc

Fot. Marvel Studios

Jack Veal ma na koncie takie produkcje jak The End of the F***ing World, Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów czy Peryferal. Najbardziej znany jest jednak z roli w serialu Loki, w którym wcielił się w "Kid Lokiego", jeden z wielu wariantów Boga kłamstw i podstępu. Ku zaskoczeniu internautów, 17-letni aktor opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym przyznaje, że został bezdomny.

Aktor z Lokiego bezdomny

Jack Veal opublikował na TikToku nagranie, na którym wyznał, że aktualnie jest bezdomny. Wyjaśnił, że w domu rodzinnym znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Dodał, że nie ma dobrych relacji ze swoimi dziadkami, więc nie ma też miejsca, do którego mógłby się teraz udać. Według niego zgłosił się do pomocy społecznej i przedstawił swoją sytuację, jednak odmówiono mu wsparcia. W związku z tym został zmuszony mieszkać na ulicy, a aktualnie śpi w przyczepie.

Jestem zdesperowany. Śpię na ulicach. Aktualnie w przyczepie, która ma wybite okna, nie jest bezpieczna i znajduje się dwie godziny od mojego miejsca pracy.

Młody aktor później pokazał, jak wygląda wnętrze przyczepy, w której śpi. W tym stan okien, przez który we wnętrzu szybko robi się chłodno. Dodał, że nie ma tu dostępu do elektryczności, więc używa powerbanka. Problemem jest także dojazd do pracy.

Veal przyznał, że jest zdesperowany i błaga ludzi o pomoc. Zależy mu przede wszystkim na tym, by nagranie dotarło do jak największej ilości osób, dzięki czemu ludzie będą mogli dowiedzieć się, "jak rząd traktuje dzieci".

