Loki: sezon 2 - nowa usunięta scena. Ulubione ciasto Morbiusa powraca

fot. Disney+

Steelbook z 2. sezonem Lokiego wreszcie wszedł do sprzedaży, a to oznacza nowe materiały i usunięte sceny. Jednak tak przyjemnej sekwencji raczej się nie spodziewaliście - mimo że wcinanie ciasta limonkowego to jedno z ulubionych zajęć Morbiusa. Dlatego też do sieci trafił 90-sekundowy fragment, w którym Loki oraz agent AOC wcinają ciasto, dzieląc się swoimi przemyśleniami odnośnie jego smaku. Zobaczcie wideo poniżej.

Loki: sezon 2 - usunięta scena

Przypomnijmy, że relacja Morbiusa i Lokiego była skutecznie rozwijana przez oba sezony. Przez to odseparowanie bohaterów w finale miało jeszcze bardziej tragiczny wydźwięk.

Według krążących w plotek pogłosek, przewiduje się, że Owen Wilson może wrócić do roli Morbiusa w Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars.

Loki - fabuła, gdzie obejrzeć?

Po kradzieży Tesseraktu Loki zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie czasu. Aby zapobiec katastrofie, bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać historię ludzkości.

Oba sezony są dostępne na platformie streamingowej Disney+.