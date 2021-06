Loki - ta nowa zapowiedź zdradza, czego możemy się spodziewać w ostatnich trzech odcinkach!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Loki to serial, który podbił serca wielu fanów. Opowiada o tym, jak Bóg Podstępu po kradzieży Tesseraktu zostaje zmuszony do pracy dla tajemniczej organizacji, która monitoruje czas. Jesteśmy już w połowie pierwszego sezonu, zatem tylko kilka odcinków dzieli nas od finału. Właśnie w takim momencie, być może by jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę, Marvel podzielił się z nami nowym zwiastunem, który składa się głównie ze scen z poprzednich odcinków, ale zawiera też elementy, które mogą zdradzić nam, co może w najbliższym czasie czekać Lokiego i Sylvie.

Co ciekawe, Mobius nadal wydaje się chętny, by dać Lokiemu szansę na zostanie bohaterem, choć czas pokaże, czy ten ujawni wszystko, czego do tej pory dowiedział się na temat TVA. Jeśli mowa o Asgardzie, jest interesująca scena, gdzie możemy zobaczyć Boga Podstępu, który wydaje się rządzić w swoim domu. Czy to możliwe, że zdołał uciec do osi czasowej, w której wygrywa? Cokolwiek to oznacza, możemy spodziewać się, że serial nie zwolni tempa w połowie. Jakie macie swoje podejrzenia, co do najbliższego odcinka?