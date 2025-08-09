Spór o Robina - James Gunn interweniuje. Pojawi się w Batmanie 2 od Matta Reevesa?
Na temat Batmana 2 od Matta Reevesa pojawiło się wiele plotek, ale mało sprawdzonych informacji. Najnowsza z nich dotyczyła udziału Robina, pomocnika Batmana, w nadchodzącym filmie. Co na to James Gunn?
O kolejnym Batmanie od Matta Reevesa niewiele oficjalnie wiadomo, lecz w sieci nieustannie krąży całe mnóstwo spekulacji. Te poruszały m.in. temat złoczyńcy - stawiano na Mr. Freeze'a, Clayface'a - ale też pomocnika Mrocznego Rycerza, czyli Robina. Wiele plotek dotyczyło tej sprawy i wieściło, że na wielkim ekranie zobaczymy właśnie pomagiera Batmana, choć nie było pewne którego dokładnie. Wydawało się, że doniesienia nabierają na wiarygodności wraz z informacjami podanymi przez Jeffa Sneidera, czyli uznanego scoopera za branży, który stwierdził, że Batman 2 zaprezentuje tę postać po długiej przerwie od wielkiego ekranu. Naprzeciw tym doniesieniom wyszedł sam James Gunn.
James Gunn zdementował plotkę dotyczącą Robina i wprost powiedział:
Po części pasuje to do wątpliwości, które można było mieć w stosunku do tej plotki. W końcu to The Brave and the Bold, czyli film o Batmanie z DCU, miał przedstawić losy Mrocznego Rycerza i Robina, w tym wypadku jego syna, Damiana Wayne'a. Mogłoby się nie spodobać publiczności, że dwa różne filmy o tym herosie kręciłyby się wokół postaci Robina.
Źródło: comicbookmovie.com
