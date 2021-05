Loki - nowy teaser z Miss Minutes. Antybohater i animowany mówiący zegarek

fot. Marvel

Loki to nowy serial MCU rozgrywający się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Antybohater uciekł w filmie z Nowego Jorku i tym samym zaburzył linie czasowe, które nie zostały naprawione, tak jak w przypadku działań Steve'a Rogersa z Kamieniami Nieskończoności. Organizacja TVA nadzorująca porządek multiwersum aresztowała go i chce, aby im pomógł naprawić sytuację. To właśnie Miss Minutes, czyli animowany zegarek z rączkami jest ich maskotką, która wyjaśnia Lokiemu, gdzie się znajduje.

W obsadzie prócz Hiddlestona są także Owen Wilson, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku oraz Erika Coleman. Twórcą produkcji jest Michael Waldron, zaś za kamerą wszystkich odcinków stanęła reżyserka Kate Herron.

Loki - teaser

Loki - galeria

Loki

Loki - premiera serialu zaplanowana jest na 9 czerwca 2021 roku w platformie Disney+. Produkcja pojawi się tylko w krajach, w którym serwis streamingowy jest dostępny. Nie ma planów sprzedaży licencji innym podmiotem.