Loki - Tom Hiddleston w tarapatach na wideo z planu 2. sezonu serialu

Marvel Studios/Disney+

Obecnie trwają prace na planie 2. sezonu serialu Loki o znanym antagoniście, a raczej już antybohaterze MCU. Do sieci trafiło wideo zza kulis, które pokazuje kręcenie sceny z udziałem gwiazdy projektu, Toma Hiddlestona. Aktor wygina się, co wygląda jakby jego postać miała kłopoty. Zapewne jest to sekwencja jakiegoś starcia z czymś, co później zostanie dodane cyfrowo. Warto zwrócić uwagę również na to, że Loki stoi przed salonem skuterów wodnych, co jest nawiązaniem do obsesji Mobiusa, którą ujawnił w 1. sezonie. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły 2. sezonu są trzymane w tajemnicy. W finale poprzedniej odsłony Loki trafił do alternatywnej linii czasu, w której TVA jest rządzone przez Kanga. Zapewne zatem główny złoczyńca kolejnych faz MCU odegra pewną rolę w historii.

Loki - wideo z planu 2. sezonu

Oczekuje się, że w obsadzie 2. sezonu oprócz Hiddlestona powrócą Sophia Di Martino w roli Sylvie oraz Owen Wilson jako Mobius M. Mobius.