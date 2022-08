Mecenas She-Hulk - pierwsze opinie o serialu w sieci. Zapowiadają dobry, komediowy klimat

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Mecenas She-Hulk, produkcji Disney+ o Jennifer Walters, kuzynce Bruce'a Bannera, która zyskuje podobne do niego umiejętności. Do sieci trafiły pierwsze reakcje osób, które miały okazję obejrzeć pierwsze cztery odcinki projektu. Są one entuzjastyczne i zapowiadają mocny komediowy klimat. W jednej z opinii możemy przeczytać nawet, że to najbardziej beztroska jak dotąd produkcja MCU od Disney+. Bardzo chwalona jest również Tatiana Maslany w roli głównej. Poniżej możecie sprawdzić niektóre reakcje.

Natomiast główna scenarzystka serialu Jessica Gao wyjawiła, że serial poruszy ważną kwestię z MCU. Mianowicie z produkcji dowiemy się, co stało się z Porozumieniami z Sokovii. Ponadto reżyserka Kat Coiro stwierdziła w jednym z wywiadów, że Jessica Jones byłaby bardzo ciekawym dodatkiem do serialu. Ujawniła, że osoba, która najbardziej organicznie pasuje do historii jest w produkcji. Jednak nie chciała wyjawić czy chodzi właśnie o Jessikę.

Mecenas She-Hulk - opinie w sieci

Mecenas She-Hulk - zdjęcia

Mecenas She-Hulk

Do sieci trafiły również nowe spoty promujące produkcję, w tym jeden inspirowany serialem Zadzwoń do Saula:

Mecenas She-Hulk - premiera serialu na platformie Disney+ 18 sierpnia.