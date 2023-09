Loki - usunięta scena z 1. sezonu. Sylvie pokazuje zęby

Fot. Materiały prasowe

W internecie pojawiła się usunięta scena z 1. sezonu Lokiego, którą możecie zobaczyć poniżej. Biorąc pod uwagę komentarze pod filmikiem na YouTubie, większość fanów jest szczęśliwa, że ostatecznie nie trafiła do serialu. Zobaczcie sami.

W 1. sezonie Lokiego na pierwszym planie była relacja, jaka rozwijała się pomiędzy tytułowym Bogiem Podstępu (Tom Hiddleston) a jego wariantem Sylvie (Sophia Di Martino). Usunięta scena, opublikowana przez IGN, miała pojawić się na początku 4. odcinka, tuż przed odejściem bohaterów z Lamentis-1.

Loki - usunięta scena z 1. sezonu

W scenie, jaka ostatecznie znalazła się w serialu, oba warianty Lokiego zbliżyły się do siebie, myśląc że niedługo zginą, zanim pojawiły się oddziały TVA, by ich pojmać. Za to w alternatywnej wersji postać grana przez Toma Hiddlestona wzięła Sylvie jako zakładniczkę, a ta z kolei w ramach odwetu ugryzła go w rękę - taki zwrot akcji zdaje się psuć relację, która w końcu zaczęła się między nimi rozwijać.

Co sądzicie o usuniętej scenie? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze.

