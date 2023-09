Loki - Marvel wie, że 2. sezon będzie hitem? Ta decyzja może to sugerować

Marvel/Disney+

Do premiery 2. sezonu serialu Loki co prawda zostało jeszcze kilkanaście dni, ale już teraz widzimy, że fani ekranowej wersji boga podstępu coraz częściej dają o sobie znać - także na naszym forum. Skoro wielu z nas w ostatnim czasie przyjęło w tej materii postawę "w górę serca", pójdziemy za ciosem, przekazując kolejną dobrą wiadomość. Pewne posunięcie włodarzy Marvela może bowiem sugerować, że doskonale zdają sobie oni sprawę, iż kolejna odsłona Lokiego okaże się wielkim hitem.

Jak donoszą amerykańskie portale popkulturowe, pierwsze reakcje krytyków w mediach społecznościowych będą mogły pojawić się 2 października o godz. 18:00 polskiego czasu. Z kolei dzień później o godz. 15:00 polskiego czasu spadnie embargo na recenzje.

Dlaczego ta informacja może nas optymistycznie nastrajać względem 2. sezonu serialu? Wynika to z faktu, że Marvel Studios jeszcze nigdy tak wcześnie nie rozsyłało do amerykańskiej prasy informacji o terminach spadnięcia embargo; studia filmowe i dystrybutorzy w Stanach Zjednoczonych robią to zazwyczaj wtedy, gdy są pewne pozytywnego odbioru swoich produkcji.

O tym, czy Loki rzeczywiście wciąż jest w formie, przekonamy się w nocy z 5 na 6 października (premierą przesunięto na inną godzinę w USA).

