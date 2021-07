Loki z Rękawicą Nieskończoności i cameo Rocketa. Co jeszcze mogło wydarzyć się w serialu?

marvel

Na Disney+ trafił odcinek Assembled: The Making of Loki, który pokazuje nam kulisy powstawania serialu Loki. Na jednym z ujęć widzimy tablicę twórców z wypisanymi pomysłami. Wygląda na to, że twórcy planowali pozwolić Lokiemu na ucieczkę z TVA, umożliwiając mu zdobycie wszystkiego, czego pragnął.

Loki miał odwiedzać różne okresy i w każdym z czasów psocić, zdobywać władzę, zbierać Kamienie Nieskończoności, a nawet ostatecznie mieliśmy zobaczyć go w posiadaniu Rękawicy Nieskończoności. Miał też oddawać się rozkoszom cielesnym z mężczyznami, kobietami i kosmicznymi rasami. Ostatecznie jednak bohater miałby dojść do konkluzji, że to wszystko nie ma znaczenia ze względu na kontrolę TVA jego wolnej woli. Postanawia tam zatem wrócić. Ostatecznie zrezygnowano z tych pomysłów, zapewne ze względu na duże koszty, które udało się zniwelować za pomocą scen rozmów oraz ukazania np. Kamieni Nieskończoności w formie guzików do papieru, co dodatkowo było całkiem zabawne.

Na jednej z grafik koncepcyjnych widzimy cameo innego wariantu Rocketa w siedzibie TVA. W pierwszych odcinkach widzimy między innymi przedstawiciela rasy Skrulli, ale zrezygnowano z większej liczby nawiązań, aby na tym etapie nie wprowadzać u widzów zakłopotania. Zobaczcie grafikę: