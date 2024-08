fot. Dragami Games

Lollipop Chainsaw RePOP to nadchodzący remaster gry akcji z 2012 roku, w której gracze wcielają się w cheerleaderkę, Juliet Starling, która staje do walki z hordami żywych trupów. Produkcja ta miała trafić na rynek 25 września 2024 roku, ale twórcy poinformowali o zmianie. Co ciekawe, tym razem mowa jednak nie opóźnieniu, a przyśpieszeniu debiutu gry. Yoshimi Yasuda, założyciel Dragami Games, ujawnił, że produkcja pojawi się o około dwa tygodnie wcześniej - 13 września.

Powodów takiej zmiany nie podano. Można założyć, że studio uporało się z dopięciem wszystkiego na ostatni guzik szybciej niż pierwotnie zakładali i uznano, że nie ma co zwlekać. Przy okazji potwierdzono też cenę. Za remaster zapłacimy 44,99$, czyli około 178 zł.

Lollipop Chainsaw RePOP zaoferuje między innymi ładniejszą oprawę graficzną, a także alternatywny, opcjonalny tryb RePOP, w którym brutalność zostanie złagodzona. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.