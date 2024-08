Kratos zrobi sobie przerwę? Twórcy God of War mają pracować nad zupełnie nową marką

fot. SIE

Glauco Longhi po przerwie powrócił do zespołu Santa Monica Studio, a jego profil w serwisie Linkedin zdradza, że zajmie on stanowisko Character Supervisora, czyli zajmie się nadzorowaniem procesu tworzenia postaci w zupełnie nowym, nieujawnionym jeszcze projekcie. Wygląda więc na to, że twórcy ostatnich dwóch przygód Kratosa szykują jakąś niespodziankę i pracują nad tajemniczą grą.

Santa Monica Studio dało mi szansę, by powrócić jako Character Supervisor i zadbać o cały proces rozwoju postaci w ramach nowego IP. Jestem podekscytowany możliwością powrotu i ponowną współpracą z zespołem, by nadal rozwijać bohaterów w grach.

Longhi wcześniej pracował w Naughty Dog przy Uncharted 4: Kres Złodzieja, a następnie w 2016 roku przeszedł do Santa Monica Studio, gdzie zajął się pracą nad marką God of War. Po premierze Ragnaroku opuścił szeregi studia należącego do Sony i dołączył do Striking Distance Studios i kolejnych 10 miesięcy spędził w Unknown World Entertainment, by ostatecznie powrócić do Santa Monica Studio.