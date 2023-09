Lords of the Fallen otrzymało obszerny zwiastun. Oto prawie 8 minut rozgrywki

fot. CI Games

Nowy zwiastun Lords of the Fallen (2023) trafił do sieci. Tym razem firmy CI Games i HEXWORKS postanowiły przybliżyć graczom najważniejsze informacje na temat tego wymagającego RPG akcji. W trwającym niemal 8 minut materiale mamy okazję zapoznać się z dwoma mrocznymi i wyjątkowo nieprzyjaznymi światami, a także groźnymi monstrami, które staną na drodze graczy. W wideo znalazło się również miejsce dla fragmentów rozgrywki. Możemy tu zobaczyć na przykład niektóre z elementów wyposażenia, z jakich będzie można skorzystać. Do dyspozycji grających oddanych zostanie ponad 100 broni, a także magiczne zaklęcia i przedmioty do rzucania. Nie zabraknie też pancerzy, które różnić się będą nie tylko wyglądem, ale również statystykami i wagą.

Lords of the Fallen - nowy zwiastun gry

Premiera Lords of the Fallen już 13 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.