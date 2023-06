Lords of the Fallen - zwiastun z Future Games Show pokazuje dwa przerażające światy

fot. CI Games

Na Future Games Show zaprezentowano nowy materiał z Lords of the Fallen. Tym razem dostaliśmy zwiastun z fragmentami rozgrywki, w którym pokazano dwa równoległe światy, które będą mogli eksplorować gracze. Będą to Axiom, kraina żywych oraz Umbral, kraina umarłych.

Ujawniono, że zazwyczaj to od graczy będzie zależeć, który świat będą eksplorować w danym momencie. Każdy z nich ma posiadać unikalne lokacje, przeciwników, skarby, postacie oraz poukrywane sekrety. Nie zabraknie jednak sytuacji, w których konieczne będzie udanie się do konkretnego świata, by posunąć się dalej z wątkiem fabularnym. Wideo daje również spojrzenie na trzech bossów, a także przybliża mechanikę soul flay - dzięki niej gracze będą mogli oddziaływać na dusze przeciwników i manipulować elementami otoczenia, co będzie miało zastosowanie podczas rozwiązywania zagadek logicznych.

Lords of the Fallen zadebiutuje 13 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.