Lost City Of D - Daniel Radcliffe dołącza do obsady przygodowej komedii z Sandrą Bullock

fot. Spier Films

The Lost City of D opowie o samotnej pisarce powieści romantycznych, która była pewna, że nie ma nic gorszego niż utknięcie w trasie promującej książkę z modelem z okładki, aż do czasu ich porwania. Para trafia do bezlitosnej dżungli, która udowadnia bohaterce, że życie może być znacznie dziwniejsze i bardziej romantyczne niż którakolwiek z jej powieści.

W komedii romantycznej, łączącej kino przygodowe z akcją zagrają Sandra Bullock i Channing Tatum. Początkowo w głównej roli męskiej miał wystąpić Ryan Reynolds, ale ostatecznie nie doszło do porozumienia.

Do obsady filmu dołączy Daniel Radcliffe w roli złoczyńcy. Ostatnio aktora znanego z serii filmów o Harrym Potterze mogliśmy oglądać w serialu Cudotwórcy, który dostał zielone światło na produkcję 3. sezonu oraz w Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny i w thrillerze Ucieczka z Pretorii. W The Lost City of D wystąpią również Patti Harrison i Da'Vine Joy Randolph.

Film wyreżyserują Adam i Aaron Nee (Band of Robbers), którzy będą pracować też przy produkcji wraz z Daną Fox odpowiedzialnej za scenariusz.