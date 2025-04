Welcome to Brightville w akcji! Tak wygląda Bioshock rodem z Kazachstanu

Contrast Studio

Akcja Welcome to Brightville toczy się w tytułowym mieście, w którym magia współistnieje z cyberpunkową technologią. Gracz wciela się w automatona odpornego na wpływy sztucznej inteligencji kontrolującej Brightville. Deweloperzy obiecują żywy, interaktywny świat, rozbudowane postacie oraz dużą swobodę w wyborze stylu rozgrywki. To od gracza zależeć ma, czy podejdzie do rozgrywki skrycie, unikając walki, czy postawi na bezpośrednie starcia z przeciwnikami.

Gra ma oferować możliwość eksperymentowania z różnymi umiejętnościami oraz interakcji z napotkanymi postaciami. Świat Welcome to Brightville będzie reaktywny — co oznacza, że będzie dostosowywał się do decyzji podejmowanych przez gracza. Każda akcja, niezależnie czy będzie to walka, eksploracja ukrytych zakątków miasta, czy odkrywanie tajemnic własnego istnienia, ma wpływać na otoczenie.

System walki opisywany jest jako szybki, dynamiczny i wysoce konfigurowalny — od elementarnych eksplozji po złożone interakcje między zaklęciami.

Premiera Welcome to Brightville zaplanowana jest na 2027 rok. Gra ukaże się na konsolach i PC. Zapowiada się jako interesująca propozycja, szczególnie dla fanów serii BioShock — inspiracje tym tytułem, jak widać na załączonym wideo, są wyraźne.