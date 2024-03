Louis Gossett Jr. nie żyje. Odchodzi legenda kina

fot. materiały prasowe

Reklama

29 marca zmarł Louis Gossett Jr., popularny aktor filmowy i telewizyjny. To pierwszy czarnoskóry wykonawca, który otrzymał Oscara za drugoplanową rolę w Oficerze i dżentelmenie z 1982 roku. Mężczyzna miał 87 lat. Nie podano przyczyny śmierci, którą potwierdził jego bratanek. Wiadomo jednak, że aktor od lat miał problemy zdrowotne, a w 2010 roku zachorował na raka prostaty.

Louis Gossett Jr. nie żyje

Aktor debiutował w wieku 17 lat, występując w szkolnym przedstawieniu - You Can't Take It with You. Wkrótce potem występował na Broadwayu, dzięki namowie swojego nauczyciela. Przełomową rolą okazała się być jednak ta przed kamerą - w serialu Korzenie. Otrzymał za nią statuetkę Emmy.

W 1982 roku zagrał sierżanta Emila Foleya w Oficerze i dżentelmenie, co przyniosło mu statuetkę Oscara. To było historyczne osiągnięcie - Gossett Jr. był pierwszym czarnoskórym aktorem, który zwyciężył w tej kategorii.

W późniejszych latach aktor doczekał się kolejnych wyróżnień za występy na małym ekranie. Historia Josephine Baker przyniosła mu Złotego Globa. Występ w Watchmen został nagrodzony nominacją do Emmy.

Po raz ostatni mogliśmy zobaczyć tego aktora w Kolorze purpury studia Warner Bros. Film będzie dostępny w kwietniu 2024 roku na HBO Max.