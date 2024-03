Niekończąca się opowieść - powstanie nowa, kinowa seria filmów aktorskich! Co wiadomo o reboocie?

fot. materiały prasowe

Niekończąca się opowieść to klasyk literatury fantasy na podstawie powieści Michaela Ende, który jeszcze większą popularność zyskał za sprawą kultowego filmu Wolfganga Petersena z 1984 roku o tym samym tytule. Już dwa lata temu informowano o planach na stworzenie rebootu, ale wówczas w kontekście walki o prawa do adaptacji mówiono o platformach streamingowych. Deadline poinformowało, że reboot Niekończącej się opowieści faktycznie powstanie w postaci serii filmów aktorskich, za które będą odpowiadać Michael Ende Productions oraz See-Saw Films, które wyprodukowało m.in. One Life, Psie pazury czy Jak zostać królem.

Niekończąca się opowieść - co wiadomo o reboocie?

Producentami filmów będą Iain Canning i Emile Sherman z See-Saw Films oraz Roman Hocke oraz Ralph Gassmann z Michael Ende Productions. Producentem wykonawczym każdego z filmów ma być Lorenzo De Maio, Wolf-Dieter Von Gronau, Simon Gillis i Helen Gregory.

Roman Hocke wypowiedział się o planach na nową adaptację:

Niekończąca się opowieść to coś więcej niż historia. To historia wszystkich historii, ponieważ podróż Atréju i Bastiana w fantastycznym świecie, uzmysławia nam jaką moc w rzeczywistości ma siła opowieści w naszych życiach, którą obrazujemy w różnych formach i kształtach. Bez tych opowieści nie byłoby indywidualizmu, osobowości i sensu życia. Chcemy przetransformować tą unikatową historię w wielkie, kinowe doświadczenie dla szerokiej publiczności. Mamy szczęście, że See-Saw Films jest u naszego boku przy tym przedsięwzięciu.

Innych szczegółów nie zdradzono.

Niekończąca się opowieść - fabuła oryginalnego filmu

Bastian to młody chłopiec, który zamyka się w sobie po śmierci swojej matki. Zaczyna mieć problemy w szkole, nie potrafi nawiązać kontaktu z ojcem czy innymi dziećmi. Uciekając przed pewną szkolną bandą, przypadkiem wpada do pewnego antykwariatu, gdzie znajduje niesamowitą księgę, dzięki której Bastian odwiedza niesamowitą, fantastyczną krainę, której grozi zniszczenie i tylko on będzie w stanie uratować tę krainę i piękną cesarzową...