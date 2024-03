Akira Toriyama nie żyje. To on stworzył świat Dragon Balla

fot. wycinek z japońskiej gazety / IGN

Akira Toriyama nie żyje. Legendarny twórca świata Dragon Balla zmarł 1 marca w wieku 68 lat. Otwarcie ogłosiła to w nocy czasu polskiego oficjalna strona poświęcona uniwersum Dragon Balla poprzez Twittera/X. Przyczyną śmierci był ostry krwiak podtwardogłówkowy, który jest rzadkim powikłaniem urazu głowy. Pogrzeb odbył się z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół zgodnie z życzeniem Toriyamy.

Akira Toriyama - kariera

Świat na zawsze go zapamięta za to, co rozpoczął w 1984 roku, bo wówczas przedstawił wszystkim historię Goku i jego przyjaciół. Mangę o przygodę Goku tworzył cały czas, jednocześnie pracując przy ostatnim kinowym filmie Dragon Ball Super: Super Hero, który miał premierę w 2022 roku.

Serial anime Dragon Ball oraz Dragon Ball Z stały się globalnymi fenomenami z emisją na całym świecie. Polacy wychowani w latach 90. na pewno pamiętają czasy emisji w RTL7. Wielu zrywało się ze szkoły lub biegło prędko po lekcjach do domu, aby tylko zdążyć. To były czas, gdy każdy wiedział, co to Dragon Ball i każdy go oglądał, a wpływ serialu na nastolatków dało się zauważyć wszędzie. Twórczość Toriyamy pobudzała wyobraźnie.

https://twitter.com/DB_official_en/status/1765935471971213816

W 2015 roku powstała kontynuacja w postaci Dragon Ball Super, za której historię odpowiadał sam Toriyama. A serial z czasem został bardzo dobrze przyjęty. Obecnie świat czeka na premierę najnowszego serialu anime, który ma pojawić się na ekranach jeszcze w 2024 roku - Dragon Ball Daima będzie ostatnią historią, przy której pracował Akira Toriyama. Powstało też kilka filmów anime, z których wspomniany jest najnowszy.

Wpływ Toriyamy na anime jako gatunek był gigantyczny i nie da się go podważyć. Inspirowali się tym wszyscy. Jego twórczość ukształtowała formę opowiadania historii w tej formie animacji na dekady. Jednym z jego najnowszych seriali anime jest Sand Land: The Series.

Na oficjalnej stronie napisano, że miał rozpoczętych kilka prac, ale nie ujawniono, co z tym materiałem planują zrobić. Na to zdecydowanie jeszcze za wcześnie.