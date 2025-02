Rocksteady wraca do korzeni? Studio ma pracować nad nową grą z Batmanem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po chaosie związanym z rozwojem kontrowersyjnego Suicide Squad: Kill the Justice League, najnowsze doniesienia sugerują, że zespół postanowił wrócić do tego, co robi najlepiej, czyli mrocznych opowieści o Człowieku-Nietoperzu. Według raportu Bloomberga oraz informacji insiderów, w studiu trwają prace nad nową grą z Batmanem – projektem, który ma przywrócić wiarę fanom zmęczonym eksperymentami z grami-usługami.

Jak podaje Bloomberg, Rocksteady postanowiło „zresetować” swoją strategię. Według źródeł zbliżonych do studia, obecnie trwają wczesne prace nad grą jednoosobową osadzoną w uniwersum Batmana. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, plotki sugerują, że projekt może nawiązywać do klimatu Arkham, ale w nowym, być może bardziej dojrzałym wydaniu. Według analityków na premierę trzeba będzie trochę zaczekać i tytuł ma zadebiutować nie wcześniej niż w 2026 roku.

Co ciekawe, informacje te potwierdzają wcześniejsze doniesienia znanego insidera o pseudonimie Shpeshal_Nick, który już we wrześniu 2023 r. wspominał o „powrocie Rocksteady do świata Batmana”.