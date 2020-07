Love in the Time of Corona - powstał serial o miłości w czasie izolacji. Zobaczcie zwiastun

mat. promocyjne

Love in the Time of Corona - taki tytuł nosi nowa komedia romantyczna telewizji Freeform. Serial składa się z czterech części i opowiada o relacjach miłosnych w czasie izolacji spowodowanej przez pandemią koronawirusa. Bohaterowie produkcji mają nadzieję znaleźć miłość podczas kwarantanny. W produkcji sportretowano zarówno pierwsze dni po nakazie pozostania w domu, jak i wydarzenia inicjujące protesty Black Lives Matter.

W Love in the Time of Corona zobaczymy cztery przeplatające się historie. Bohaterami jednej z nich będą małżonkowie, którzy dotychczas wiedli oddzielne życia, a mąż często podróżował służbowo. Za sprawą izolacji, zamknięci pod jednym samym dachem, zaczynają inaczej patrzeć na swój związek, a ich priorytety się zmieniają. W kolejnej historii współlokatorzy Oscar i Elle zaczną się zastanawiać, czy ich przyjaźń może przerodzić się w miłość.

W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun Love in the Time od Corona:

Co ciekawe, zdjęcia do serialu powstawały z użyciem zdalnych technologii w prywatnych domach obsady. W rolach głównych wystąpili Leslie Odom Jr., Nicolette Robins, Tommy Dorfman, Rainey Qualley, Gil Bellows oraz Rya Kihlstedt.

Love in the Time of Corona widzowie ze Stanów Zjednoczonych obejrzą w weekend 22 i 23 sierpnia na antenie Freeform.