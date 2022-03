Lśniące dziewczyny - zwiastun serialu Apple TV+. Elisabeth Moss w adaptacji bestsellerowej powieści

fot. Apple TV+

Lśniące dziewczyny to nowy serial platformy Apple TV+, oparty na popularnej powieści autorstwa Lauren Beukes pod tym samym tytułem. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie serialu znajdują się Elisabeth Moss, Wagner Moura, Jamie Bell, Phillipa Soo i Amy Brenneman.

Lśniące dziewczyny - zwiastun

Oto opis literackiego oryginału pochodzący od wydawcy:

Chicago, lata Wielkiego Kryzysu – Harper Curtis znajduje klucz do Domu, z którego może wchodzić do różnych momentów w czasie. Ale coś za coś – Dom zniewala, zmusza Harpera do zabijania młodych, utalentowanych i pięknych kobiet. Jego „lśniących dziewczyn”. Znajduje je, gdy jeszcze są małe, zabija, gdy wkraczają w dorosłość, a potem znika bez śladu, przenosząc się o lata wstecz albo w przód. Tymczasem jedna z ofiar Harpera uchodzi z życiem i staje się jego prześladowcą…

Alice, Julia, Margot, Jin-Sook, Kirby, Zora, Willie, Mysha, Catherine

Jego lśniące dziewczyny. Wszystkie muszą umrzeć. To jego zadanie.

Lśniące dziewczyny - premiera serialu 29 kwietnia.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.