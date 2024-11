Nowe zapowiedzi Marvel Comics - Deadpool vs. Spider-Man i Myszka Miki jako Reed Richards

fot. Marvel Comics

Marvel Comics pokazało nowe zapowiedzi. Ponieważ tytułów jest dosyć sporo, postanowiliśmy wytypować te szczególnie ciekawe i przedstawić je wam w jednym artykule. Poniżej znajdziecie pierwsze okładki i plansze wraz ze szczegółami fabularnymi. Dajcie znać, który tytuł was szczególnie zaintrygował.

Zapowiedzi Marvel Comics - Marvel: Unforgettable Stories

Przed wami zbiór celebrujący ostatnie 85 lat spędzonych z Marvel Comics. Dwaj specjaliści odnośnie historii popkultury, Patton Oswalt i Jordan Blum, osobiście stworzyli nostalgiczną kolekcję, typując dziesięć różnych komiksów. Za okładkę odpowiada artysta Marcos Martin, doceniany za wcześniejszą pracę nad serią Amazing Spider-Man oraz Daredevilem.

Poniżej możecie zobaczyć okładkę i fragmenty wydania.

Zapowiedzi Marvel Comics - Daredevil: Unleash Hell

Muse powraca w nowej serii o Daredevilu - w nowej serii okaże się, co może knuć z Piekła. Jednak w centrum historii Unleash Hell stoi Elektra. Będzie ona łamać nosy, ręce i nogi, aby zdobyć odpowiedzi, których szuka.

Za scenariusz odpowiadają Erica Schultz i Valentine Pinti. Ilustracje stworzył Jose Luis. Zobaczcie okładkę i pierwsze plansze.

Zapowiedzi Marvel Comics - What If...? z Myszką Miki i przyjaciółmi

Marvel & Disney: What If...? Mickey & Friends Became the Fantastic Four #1 to nowy crossover uniwersum Marvela z klasycznymi postaciami Disneya. Jak tytuł wskazuje, jest to historia, w której Myszka Miki i przyjaciele stają się... Fantastyczną Czwórką. Czy spodziewalibyście się, że Pluto będzie disneyowskim odpowiednikiem Ludzkiej Pochodni? Za ten pomysł odpowiadają Steve Behling i Riccardo Secchi. Ilustracje stworzył Lorenzo Pastrovicchio.

Poniżej znajdziecie okładkę i pierwsze plansze.

Zapowiedzi Marvel Comics - Pools of Blood, czyli Deadpool vs. Spider-Man

W czteroczęściowym crossoverze serii Deadpool i Miles Morales: Spider-Man zobaczymy starcie tytułowych bohaterów. Tym razem Wade Wilson nie będzie bowiem podążał za Peterem Parkerem, lecz Pajączkiem z młodszego pokolenia. Za scenariusz odpowiada Cody Ziglar, a ilustracje stworzyli powracający Andrea Di Vito (Deadpool) oraz Luigi Zagaria (Miles Morales: Spider-Man).

Okładki nadchodzących zeszytów znajdują się poniżej.