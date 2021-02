Luca - plakat nowego filmu Pixara. Jest informacja o dacie premiery zwiastuna

fot. Pixar

Luca to nowy film animowany Pixara, który oparty jest na całkowicie oryginalnym pomyśle. Enrico Casarosa jest reżyserem, a Andrea Warren producentem. Bohaterem jest młodym chłopiec imieniem Luca, który przeżywa niezapomniane lato w nadmorskim miasteczku we włoskiej riwierze. Tajemnica jego prawdziwego pochodzenia zagraża jego beztroskiemu życiu. Według reżysera jest on... potworem morskim pochodzącym z głębin oceanów, w których jest zupełnie inny świat.

Film ma trafić do kin w USA już 18 czerwca. Wraz z opublikowanym plakatem otrzymaliśmy informację, że zwiastuna możemy spodziewać się już 25 lutego. Nie ujawniono jeszcze obsady głosowej, ale możemy spodziewać się odkrycia tych informacji wraz z materiałem wideo. Zobaczcie plakat:

Pixar