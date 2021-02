Star Wars: The High Republic - kim są Drengirowie? Nowe wideo przedstawia istoty czerpiące z Ciemnej Strony Mocy

Lucasfilm

Star Wars: The High Republic to nowy, wielki projekt multimedialny Lucasfilmu, obejmujący różne media, w przyszłości również seriale i filmy. Póki co w ręce fanów trafiły pierwsze książki i komiksy. YouTube'owy kanał Star Wars regularnie publikuje wideo, na których przedstawia fanom kolejnych protagonistów i antagonistów. Teraz przyszedł czas na złowrogich Drengirów.

Drengirowie, o których już pisaliśmy, to świadome, roślinne formy życia, które korzystają z Ciemnej Stony Mocy. Chaos, niepokój i wojna to ich domeny. Dzięki Mocy potrafią wedrzeć się do umysłu ofiary. Przez pewien czas żyły uśpione na ogromnej stacji kosmicznej, jednak zostały wybudzone przez nieświadomych niczego Jedi. Teraz stanowią zagrożenie dla Zakonu oraz całej galaktyki, chcąc przeprowadzić makabryczne żniwa na galaktycznym pograniczu. Stworzenia te są pokryte pnączami i lianami, posiadają też własny sposób komunikowania się oraz kulturę. Bardzo ciężko je zabić. Zobaczcie wideo:

Powieść Into the Dark autorstwa Claudii Gray przedstawia czterech Jedi (w tym Padawana Reatha Silasa), którzy znajdują się na wspomnianej stacji kosmicznej. Odkrywają oni obecność Ciemnej Strony Mocy.

Drengirowie