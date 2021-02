Luca - zwiastun nowego filmu Pixara. Potwory morskie poruszą emocje widzów

fot. materiały prasowe

Luca rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej i opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniane lato, które upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Obaj są potworami morskimi z innego świata, który znajduje się tuż pod powierzchnią wody.

Reżyserem jest Enrico Casarosa znany z krótkometrażówki Pixara zatytułowanej Luna. W wywiadach wspomina, że jest to dla niego bardzo osobista historia o przyjaźni, bo sam wychowywał się nieopodal Riwiery Włoskiej.

Luca - zwiastun z dubbingiem

Luca - zwiastun w oryginale

Luca - premiera w kinach w 2021 roku. Jest to kolejny film animowany Pixara po dwóch hitach z 2020 roku, czyli Naprzód oraz Co w duszy gra. Studio jest znane z tego, że co roku dostarcza doceniane i przede wszystkim nagradzane animacje. Tytuły z 2020 roku najpewniej będą walczyć o Oscary i nie jest wykluczone, że tak samo będzie z Lucą.

Zobacz także: