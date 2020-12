Co w duszy gra - krytycy zachwyceni najnowszą animacją Pixara

fot. materiały prasowe

Co w duszy gra to nowy film animowany Pixara i Disneya. Głównym bohaterem jest Joe Gardner, nauczyciel i pasjonat muzyki. Wskutek wypadku jego dusza oddziela się od ciała. Joe nie chce jednak odejść, w związku z czym trafia do przedziwnej krainy, w której dusze rozwijają osobowość, zanim trafią na Ziemię. Gardner usiłuje wrócić do swojego dawnego życia, a w nowym świecie udaje mu się nawet znaleźć sojusznika. Na bohatera czyhają jednak niebezpieczeństwa.

Film okazał się naprawdę udany. Po premierze w Boże Narodzenie, otrzymał już odznakę Certified Fresh na Rotten Tomatoes po tym, jak utrzymał niemal idealny wynik na Tomatometrze przez cały weekend. 97% pozytywnych recenzji (5 "zgniłych" i 186 "świeżych") i średnia ocen na poziomie 8.40 mówią same za siebie.

Recenzenci chwalą właściwie wszystko: temat, wydźwięk, bohaterów, ścieżkę dźwiękową i samą animację.

W Polsce premiera odbędzie się już 29 stycznia 2021 roku. W krajach, w których działa platforma Disney+, produkcję można oglądać bez dodatkowych opłat od 25 grudnia. W obsadzie znaleźli się Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett oraz Phylicia Rashad.