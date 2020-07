Lucyfer - bohaterowie serialu w sesji promującej 5. sezon produkcji

fot. Netflix

Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszej części podzielonego na dwie odsłony 5. sezonu serialu Netflixa Lucyfer. Kampania marketingowa produkcji ruszyła pełną parą. W sieci pojawiła się sesja zdjęciowa z członkami obsady projektu promująca nową odsłonę serialu. Odpowiada za nie fotografka Leslie Alejandro. W sesji udział wzięli Tom Ellis, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia oraz Kevin Alejandro. Zdjęcia są dostępne w poniższej galerii.

Lucyfer sesja zdjęciowa

Lucyfer to ekranizacja serii komiksowej pod tym samym tytułem, publikowanej przez Vertigo. Historia rozpoczyna się od tego, jak Lucyfer porzuca władanie piekłem i przenosi się do Los Angeles, by pomóc policji w łapaniu kryminalistów. Natomiast w 5. sezonie produkcji fundament fabularny stanowi konflikt tytułowego bohatera z pewna nieoczekiwana postacią.

Lucyfer - premiera sezonu 5A na Netflix odbędzie się 21 sierpnia 2020 roku. Natomiast sezon 5B pojawi się w 2021 roku.