Lucyfer - wpadki i wygłupy z planu 5. sezonu. Zobacz, jak się bawi obsada

fot. netflix

Wszyscy fani serialu Lucyfer wiedzą, że obsada to grupka wesołych, pozytywnych osób, które świetnie się bawi na planie. Netflix wypuścił wideo z różnymi wpadkami, wygłupami i błędami - doskonale to obrazuje jaka to jest ekipa. Uwaga na potencjalne spoilery. bo wideo pokazuje różne ujęcia z planu całego 5. sezonu.

Przypomnijmy, że Lucyfer powrócił na ekrany w maju 2021 roku wraz z sezonem 5B, który zaskoczył i wywoła duże emocje. Twórcy omawiali i komentowali wiele wątków na czele z nieoczekiwaną śmiercią postaci. Linki znajdziecie pod treścią newsa.

Nie jest to jeszcze koniec przygód Lucyfera, Chloe i spółki. Nakręcono już 6. sezon, który ma liczyć 10 odcinków. Niestety dla fanów Lucyfera jest to zarazem ostatnia seria, która zmusi wielbicieli do pożegnania się z ulubionymi bohaterami. Nie ma żadnych planów na 7. sezon. A pamiętajmy, że 6. seria i tak jest nadprogramowa, ponieważ swego czasu 5. sezon był ostatnim, ale Netflix z uwagi na popularność stwierdził, że trzeba jeszcze jeden.

Do sieci też wrzucono zabawę aktorów, którzy czytają scenariusz pilota serialu. W tym aspekcie ważne jest, że w pewnym momencie każdy gra kogoś innego, niż w serialu.