Lucyfer 5B - twórcy o śmierci postaci. Czy może wrócić w 6. sezonie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Lucyfer 5B zaskoczył widzów śmiercią Dana Epinozy i emocje sięgnęły zenitu. Pojawiają się pytania: czemu? Po co? I prawdopodobnie najważniejsze: czy Dan będzie w 6. sezonie Lucyfera?

Joe Henderson i Ildy Modrovich, showrunnerzy Lucyfera w rozmowie z Colliderem wyjaśnili kwestię śmierci Dana. Tłumaczą, że chcieli stworzyć poważny wątek mówiący o konsekwencji własnych decyzji i istotności niebezpieczeństwa, a także pokazujący stawkę, która w luźnej konwencji Lucyfera nadal jest obecna. Przede wszystkim zależało im jednak na wywołaniu poczucia wielkiej niesprawiedliwości.

- Dan jest w piekle. W całym sezonie, ale też zasadniczo serialu chcieliśmy pokazać, że Dan ma wady, ale jest dobrym facetem. To jest jeden z powodów, dla których lubimy oglądać, jak jest dręczony. Był idealną postacią do zabicia i umieszczenia w piekle, co nie jest sprawiedliwe - przynajmniej według Lucyfera. To był ważny element układanki, by Lucyfer zdał sobie sprawę, że świat nie jest sprawiedliwy. Zawsze czuł, że tak jest wobec niego. Teraz to jest reprezentowane przez kogoś innego.

fot. Netflix

Lucyfer 6 - Dan powróci

Oficjalnie potwierdzono, że Dan Espinoza jest w nakręconym 6. sezonie. Sam Kevin Alejandro to komentował, ale nikt nie zdradza szczegółów fabularnych. Czy to retrospekcja? Czy Lucyfer uda się do piekła, by go stamtąd wyciągnąć? Na razie tego nie wiemy.

Tak omawia temat Ildy Modrovich w rozmowie z TVLine.

- Wiedzieliśmy, że nie możemy zrobić kolejnego sezonu bez detektywa Dupka, więc znaleźliśmy wątek, który uwielbiamy. To taki przykład historii, gdy wpadniesz w kozi róg i z tego powodu odnajdujesz coś o wiele bardziej rozrywkowego i satysfakcjonującego. Starając się z tego wykaraskać, odnaleźliśmy coś, na co w innej sytuacji byśmy nie wpadli.

Henderson wtóruje, że historia Dana jest jedną z ich ulubionych w 6. sezonie. Co ciekawe, uśmiercenie Dana była pomysłem aktora.

Lucyfer 5B - easter egg

Joe Henderson w rozmowie z Collider.com wyjawił, że sam zagrał w finale. W jednej ze scen w walce demonów z aniołami jedna postać traci głowę. Ta głowa należała właśnie do Hendersona. Co ciekawe, wyjawili, że finałowa bitwa była kręcona już w czasie pandemii koronawirusa.

Lucyfer - cały 5. sezon jest dostępny na Netfliksie. Premiera 6. sezonu nie jest znana.