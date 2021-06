Lucyfer 6 - co wydarzy się w ostatnim sezonie? Finał to najdroższy odcinek serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W 5. sezonie Lucyfera wydarzyło się wiele zaskakujących rzeczy, a emocje sięgnęły zenitu. Zwłaszcza z uwagi na śmierć Dana oraz tymczasową Chloe. Ostatecznie Lucyfer Morningstar, czyli ktoś uważany za stereotypowego szatana lub diabła, został nowym bogiem. A do tego w kluczowym momencie powiedział Chloe, że ją kocha. To wszystko wprowadza widzów w nadchodzący 6. sezon, który zarazem ma zakończyć opowiadaną historię.

Ildy Modrovich, współshowrunnerką serialu Lucyfer w rozmowie z Variety tak zapowiada 6. sezon.

- W każdym sezonie staramy się przepracować nowy problem Lucyfera, więc jest to zawsze nowy rozdział i kolejny krok w jego emocjonalnym rozwoju. Kiedy dostaliśmy propozycję zrobienia 6. sezonu, znaleźliśmy jeden wątek, ostatni rozdział historii, który powinniśmy poruszyć. Wydarzenia mają konsekwencje i wpływ na Lucyfera i Chloe. Wszyscy to przerabialiśmy. Kiedy jesteś w związku, gdy zawieracie małżeństwo, nie ma: żyli długo i szczęśliwie. Pojawiają się problemy, przeszkody i rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć i to ma wpływ na związek.

Innymi słowy kolejny etap relacji romantycznej Lucyfera i Chloe będzie istotnym wątkiem ostatniego sezonu.

Joe Henderson i Ildy Modrovich, twórcy finałowego sezonu Lucyfera zapowiadają, że przede wszystkim 6. sezon będzie bardziej intymny. Częściowo wpływ na to ma pandemią koronawirusa.

- Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ wiedzieliśmy, że sezon 5B był dużym spektaklem, więc nie chcieliśmy przewyższyć samych siebie tworząc pustą akcję. Znaleźliśmy więc bardziej intymną historię dla naszych bohaterów, która jest również bardziej emocjonalna. Nie musieliśmy drążyć, by znaleźć wątki dla każdej postaci. Po prostu przy każdym bohaterze zdecydowaliśmy się sięgnąć głębiej.

Zobacz także:

Lucyfer - finał będzie spektakularny

Zapowiada jednocześnie, że ostatni odcinek 6. sezonu, który zarazem będzie wielkim zakończeniem, jest najdroższym w historii całego serialu. Ma być to spektakl na wysokim poziomie. Tak mówi Henderson.

- Jeśli myślisz, że finał sezonu 5B był wielki, finał 6. sezonu... kosztował nas więcej. Pozostawiam to do interpretacji.

Lucyfer - ile odcinków ma 6. sezon?

Wyjawiają, że gdy Netflix poprosił ich o 6. sezon, chwilę im zajęło wymyślenie historii. Uznali jednak, że to na co wpadli, musi zamknąć się tylko w 10 odcinkach. Nie więcej.

- Chcieliśmy być pewni, że 6. sezon będzie dobry, mocny i dopracowany. 10 odcinków sprawiało wrażenie prawidłowej liczby, by się z tym pobawić, ale jednocześnie, abyśmy byli pewni, że pozwoli nam to wszystko poruszyć.

Kończą wątek słowami, że nie chcieliby zniszczyć tej pięknej historii, którą opowiadają, więc z tego powodu koniec serialu musiał nastąpić w tym odpowiednim dla nich momencie.