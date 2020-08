Lucyfer - zwiastun 5. sezonu za bardzo spoilerowy? Twórcy komentują

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Lucyfer powróci na Ziemię, ale kiedy dokładnie? Zwiastun sezonu 5A zdradził, że przynajmniej na początku sezonu bohater będzie nadal w piekle, a na w życiu bohaterów pojawi się jego brat bliźniak Michael. Wielu fanów uznało, że ta informacja jest bardzo spoilerowa, ale czy rzeczywiście?

Joe Henderson, showrunner Lucyfera zdradził w rozmowie z TVline, że długo dyskutowali o tym, czy powinni zdradził ten spoiler. Ostatecznie wybrali kwestię Michaela do zwiastuna, ponieważ - jak twierdzi - ten sezon kryje w sobie o wiele więcej niespodzianek.

Tak to tłumaczy Henderson:

- Ma to związek ze sposobem, w jakim oglądamy na streamingu. Trudno o wspólne doświadczanie treści, ponieważ jedna osoba może być na piątym odcinku, ktoś inny na ósmym odcinku. Chcieliśmy dać fanom coś, na co mogą wspólnie reagować. Coś, co mogą razem przeżywać - wyjaśnia.

Podkreśla, że kwestia Michaela jest dużą i ważną częścią 5. sezonu.

- Gdy fani zobaczą odcinki, zrozumieją,że chociaż wydaje się, iż dużo zaspoilerowaliśmy, tak naprawdę niczego nie zdradziliśmy - zapowiada.

Lucyfer - sezon 5

Tom Ellis w wywiadzie dla Da Man wyjawił, że gdy koronawirus pokrzyżował im plany, mieli do nakręcenia 60% finału 5. sezonu. Aktor jest świadomy, że powrót do pracy będzie trudny z uwagi na protokoły bezpieczeństwa i najpewniej będzie on wydłużony. Z uwagi na to, że premiera sezon 5B nie jest znana, mają czas, by spokojnie to przygotować.

Aktor zapowiada, że gdy robili 5. sezon, tworzyli go z myślą o tym, że będzie to ostatni. Dlatego też ich podejście było zupełnie inne: chcieli nadać tej historii większego znaczenia i rozmachu godnego finałowej serii. Z tego też powodu odcinki są dłuższe, a wątki mają większe znaczenie emocjonalne i fabularne. Obiecuje też, że jedne z jego ulubionych scen nakręcił z Dennisem Haysbertem w roli Boga.

Przypomnijmy, że Lucyfer będzie podzielony na dwie części. Sezon 5A pojawi się 21 sierpnia. A sezon 5B w 2021 roku. W produkcji jest już 6. sezon, który ostatecznie będzie finałowym.