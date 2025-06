Polski hit serialowy już na Netflixie. To następca Wojennych dziewczyn

fot. Midjourney/Adam Siennica

Dziś, tj. 25 czerwca 2025 roku, o godzinie 9:00 w Netflixie pojawi się serial Ludzie i bogowie. W 2020 roku był hitem TVP, osiągając lepsze wyniki niż trzeci sezon popularnych Wojennych dziewczyn. Telewizja Polska była tak zadowolona z wyników tej produkcji, że zamówiono realizację drugiego sezonu, ale do dziś on nie powstał. Nie wiadomo, co przez te lata stało się z projektem. Pierwsze 13 odcinków jednak można już obejrzeć w Netflixie.

Ludzie i bogowie – opis fabuły

Fabuła serialu oparta jest na autentycznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Produkcja opowiada o działalności oddziału likwidacyjnego kontrwywiadu AK. Wśród ukazanych akcji znajdziemy m.in. wykonanie wyroku na Igo Symie oraz zamach na Ernsta Dürrfelda – niemieckiego komisarza warszawskich przedsiębiorstw komunalnych. Głównymi bohaterami są dwaj przyjaciele: Leszek Zaremba (dowódca oddziału „Pazur”, działający pod pseudonimem „Onyks”) i Tadeusz Korzeniewski („Dager”). Obaj różnią się charakterami – Zarembę coraz częściej dręczą wątpliwości moralne, podczas gdy Korzeniewski kieruje się żądzą nieustannej zemsty na Niemcach.

Recenzja pierwszych odcinków serialu Ludzie i bogowie

W obsadzie są Jacek Knap, Dawid Dziarkowski, Marianna Zydek, Anna Karczmarczyk, Tomasz Schuchardt, Julian Świeżewski, Aleksandra Justa, Patryk Szwichtenberg, Katarzyna Dorosińska i Bartłomiej Kotschedoff.