Słynna reżyserka kontra krytycy na festiwalu w Cannes. Jest wściekła o interpretację tytułu

fot. materiały prasowe

Reklama

O Die My Love opinie są podzielone, jednak nie da się zaprzeczyć, że to jeden z najbardziej wzbudzających emocje tematów na festiwalu filmowym w Cannes. Produkcja oparta na powieści Ariany Harwicz z 2017 roku przedstawia poruszającą historię kobiety, która wpada w depresję po urodzeniu dziecka. Trudno stwierdzić jednak, czy widzowie, którzy mogli przedpremierowo obejrzeć film w piątek zrozumieli jego przekaz - reżyserka Lynne Ramsay ma w tej kwestii pewne wątpliwości. Sprawdźcie, jak odniosła się do komentarzy krytyków.

Die My Love - wypowiedź Lynne Ramsay

Cała ta sprawa z połogiem to po prostu bzdura. To nie jest o tym. To opowieść o rozpadzie relacji, o rozpadzie miłości i seksu po urodzeniu dziecka. A także o blokadzie twórczej.

Jennifer Lawrence gra matkę popadającą w obłęd. Jak udźwignęła tę rolę?

Die My Love - fabuła, obsada

Młode małżeństwo porzuca wygodne życie w Nowym Jorku na rzecz spokojniejszej egzystencji w wiejskiej Montanie. Ich życie pełne jest namiętności, jednak po narodzinach dziecka ich związek zostaje wystawiony na ciężką próbę.

W główne role wcielili się Jennifer Lawrence i Robert Pattinson. Obok nich w obsadzie znaleźli się LaKeith Stanfield, Sissy Spacek i Nick Nolte.

Lynne Ramsay wyreżyserowała Die, My Love na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z Endą Walshem i Alice Birch.

Na razie nie znamy jeszcze daty premiery produkcji w Polsce.