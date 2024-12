Box Office 2025 - prognozy. Lepiej niż w 2024, ale nadal gorzej niż przed pandemią

fot. materiały prasowe

Analitycy z Gower Street Analytics na łamach Variety przedstawili swoje prognozy na 2025 rok. Ich zdaniem branża filmowa ma zarobić 33 miliardy dolarów w przyszłym roku. Byłby to wzrost o 8% z przewidywanego dochodu z 2024 roku, który wskazywał na 30.5 miliarda dolarów. Oto jak się rozkłada prognozowany dochód z poszczególnych rynków na świecie:

Ameryka Północna - 9.7 miliarda (wzrost o 9%)

EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) - 9.1 miliarda

Pacyfik (z wyłączeniem Chin) - 5.3 miliarda

Ameryka Łacińska - 2.4 miliarda

Chiny - 16.8 miliarda

To prognozy lepsze od tych przewidywanych dla 2024 roku, ale nadal nie jest to powrót do sytuacji sprzed pandemii. W stosunku do lat 2017-2019 jest to nadal o 14% mniej. Mimo tego CEO Bower Street Analytics jest dobrej myśli:

2025 rok będzie mocny pod względem box office. Będą go napędzały produkcje wielkich studiów i niezależne filmy.

W przyszłym roku w kinach pojawią się produkcje z takich serii jak: Mission: Impossible, Avatar, Jurassic World, John Wick, Obecność czy nowy Superman.