M.O.D.O.K w MCU. Tak będzie wyglądać w Ant-Manie 3

M.O.D.O.K to kultowy i popularny złoczyńca z komiksów Marvela, którego charakterystyczny wygląd wyróżnia go na tle innych postaci. Jednakże Marvel Studios wprowadzając go do MCU podjęło decyzję o kompletnej zmianie jego wizerunku. Wiedzieliśmy o tym od lipca 2022, gdy podczas San Diego Comic-Con 2022 pokazano pierwszy zwiastun filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man 3 - M.O.D.O.K

Pierwsza oficjalna grafika pochodzi z wycieku koszulki, która będzie w sprzedaży w okolicach premiery. Zawsze w przypadku największych hollywoodzkich superprodukcji tego typu produkty pojawiają się w sklepach. Widzimy więc na koszulce, że złoczyńca wygląda zupełnie inaczej. Z opisu trailera z lipca wynikało, że postać jest w pełni zautomatyzowana i mechaniczna.

https://twitter.com/ConquerorChuck/status/1569463353306943490

Ant-Man 3 - kim jest MODOK?

MODOK - czyli Mechanized Organism Designed Only for Killing - to gigantyczna głowa z małymi rękami i nogami. W oryginale postać początkowo nazywała się George Tarleton i była pracownikiem Advanced Idea Mechanics. Firma zaczęła jednak na nim eksperymentować, dzięki czemu zyskał nadludzki intelekt. To doprowadziło do powiększonej czaszki i wspomnianego nietypowego wyglądu. MODOK zdobył też tron, na którym mógł zasiąść. Geneza filmowa czarnego charakteru na ten moment jest nieznana.

Ant-Man 3 - premiera w 2023 roku tylko w kinach.