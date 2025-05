Upiorny kubełek na popcorn z M3GAN 2.0. Otwiera się jak głowa robota z horroru

fot. Universal Pictures

M3GAN 2.0 w reżyserii Gerarda Johnstone'a trafi do kin już za miesiąc. W obsadzie znaleźli się Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Aristotle Athari, Timm Sharp i Jemaine Clement.

Z okazji zbliżającej się premiery, Alamo Drafthouse przygotowało dla fanów tego horroru science fiction specjalne kubełek na popcorn w kształcie głowy robota M3GAN, która otwiera się jak w filmie. Pojemnik zaprojektowała Grace Svoboda. Zobaczcie kubełek w poniższej galerii wraz z nowymi plakatami.

M3GAN 2.0 - kubełek na popcorn

M3GAN 2.0 – fabuła, premiera

Dwa lata po wydarzeniach pierwszego filmu twórczyni M3GAN, Gemma (Allison Williams), została uznaną pisarką i zwolenniczką rządowego nadzoru nad sztuczną inteligencją. Cady (Violet McGraw) ma teraz 14 lat i stała się nastolatką buntującą się przeciwko nadopiekuńczym zasadom Gemmy. Obie nie wiedzą, że technologia, dzięki której stworzono M3GAN, została skradziona przez firmę pracującą w sektorze wojskowym. Nowy twór to robot-zabójczyni imieniem Amelia (Ivanna Sakhno z Ahsoki) – szpieg i niepokonana maszyna do zabijania. Kiedy jej świadomość się budzi, Amelia dochodzi do wniosku, że nie zamierza przyjmować rozkazów od ludzi… ani pozwalać im żyć.

M3GAN 2.0 - premiera w kinach 27 czerwca.