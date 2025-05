Przerażający zwiastun The Home. Pete Davidson w horrorze od reżysera Nocy oczyszczenia

fot. Man in A Tree // Miramax

The Home to nowy horror, w którym główną rolę gra Pete Davidson. Wciela się w Maxa, który odkrywa, że ​​pensjonariusze i ich opiekunowie w domu spokojnej starości skrywają przerażające sekrety, które prowadzą do brutalnej przemocy.

Reżyserem filmu jest James DeMonaco, znany z franczyzy Noc oczyszczenia. Tak opowiada o swoim thrillerze grozy:

Kiedy zaczynałem tworzyć The Home, chciałem uchwycić mrożącą krew w żyłach upiorność horrorów z lat 70., gdzie napięcie się gotuje i ostatecznie wybucha wspaniałym chaosem. Dołączył do mnie mój brat ze Staten Island, Pete Davidson, który odsłania mroczniejszą, dramatyczną stronę, gdy jego postać trafia do dziwacznej grupy mieszkańców domu starców. Rosnące napięcie osiąga punkt kulminacyjny w epickim, przesiąkniętym krwią finale, zaprojektowanym tak, aby widzowie nie mogli złapać oddechu, czuli przerażenie i wiwatowali. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy odwiedzą The Home. Ludzie, zasłońcie oczy!

DeMonaco odpowiada również za scenariusz, który napisał wraz z Adamem Canto. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun The Home.

The Home - zwiastun

The Home - premiera w kinach 25 lipca.