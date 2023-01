Horror M3GAN z kategorią PG-13. Reżyser twierdzi, że jest „bardziej przerażający”

Fot. Materiały prasowe

M3GAN to nowa produkcja wytwórni Universal Pictures, w której ujrzymy kolejną żądną zemsty lalkę. Co prawda nie będzie ona już aż tak mroczna, jak w pierwotnej wersji. A wszystko za sprawą zmniejszenia przemocy i rozlewu krwi w filmie. Twórcy podjęli taką decyzję, by horror mógł otrzymać ocenę PG-13. Tak też się stało, co oznacza, że niektóre treści zawarte w produkcji mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jednak jak przyznaje reżyser Gerard Johnstone, film nie stracił na wartości - stał się jeszcze bardziej przerażający.

Gerard Johnstone - komentarz

Mimo że horror trafi do kin w kategorii wiekowej PG-13, filmowiec zarzeka się, że jeszcze silniej będzie on oddziaływał na odbiorcę. Faktem jest, że usunięto niektóre sceny przemocy, ale reżyser zauważa w tym wielką zaletę. Zmienione momenty sprawiają, że widzowie muszą sobie wyobrazić wydarzenia, które rozgrywają się poza kamerą. A to silnie pobudza mroczne myśli.

Podjęliśmy decyzję, że chcemy ten film w kategorii PG-13 i faktycznie nakręciliśmy kilka rzeczy na nowo. To, co mnie bardzo ucieszyło, to fakt, że kiedy ponownie stworzyliśmy wybrane sceny, były one bardziej efektywne.

M3GAN

Konkretnie, jeden wątek z udziałem psa jest o wiele bardziej niepokojący, a wszystko przez brak przedstawienia na ekranie danej akcji.

Pamiętam, że po przeróbce zwróciłem się do mojego dźwiękowca i powiedziałem: "Jasna ch*lera, to jest straszniejsze". Próbowaliśmy uzyskać ocenę PG-13, a ja mówiłem: "To jest o wiele bardziej przerażające niż to, co mieliśmy wcześniej".

Nie wyklucza on w dalszej przyszłości pojawienia się wersji bez cenzury. Prawdopodobnie na platformie streamingowej. Na ten moment jednak nie zapadła decyzja, ale twierdzi on, że Universal to rozważa. Będzie w niej więcej krwi i obrazowej przemocy.

M3GAN - premiera w Polsce w kinach 13 stycznia.