Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - nowe zdjęcia. Jak Jon Watts wytypował reżyserów?

Jon Watts - znany widzom przede wszystkim za trylogię MCU o Spider-Manie - tym razem tworzył serial osadzony w uniwersum Star Wars. Jednak Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków nie jest wyłącznie efektem jego pracy, ale również całej grupy utalentowanych reżyserów. Wśród nich są Bryce Dallas Howard i Lee Isaac Chung, którzy już wcześniej pracowali nad Mandalorianem. Do tej ekipy dołączyli również David Lowery, ogromny miłośnik Star Wars, a także Jake Schreier (Thunderbolts*). Dlaczego akurat oni odpowiadają za ten serial?

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - Watts o wyborze reżyserów

Watts dokonywał tego wyboru ze swoim wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem, Christopherem Fordem. Rozmawiając z magazynem Empire, wspomniał, że selekcja oparła się na wymienianiu nazwisk filmowców, których szczególnie cenią i szanują.

- Wymieniliśmy was wszystkich, zwróciliśmy się do was i wszyscy się zgodziliście. Nikt tego nie odrzucił!

Wielu reżyserów, w tym Davida Lowery'ego, przekonał Jude Law w obsadzie oraz wątek dzieciaków zagubionych w świecie Gwiezdnych Wojen. Z kolei Lee Isaac Chung zwrócił uwagę na zasadniczą różnicę między Załogą rozbitków a Mandalorianem.

- W Mandalorianie wszystko pozostaje tajemnicą. Więc gdy rozmawiałem po raz pierwszy z Jonem, a on natychmiast zaczął mi pokazywać grafiki koncepcyjne - czułem się, jakbym oglądał rzeczy, których nie powinienem jeszcze widzieć.

