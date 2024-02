Madame Web - Dakota Johnson jeszcze nie widziała filmu. Ale chce już zagrać w kontynuacji

fot. materiały prasowe

Od wczoraj w kinach w ramach pokazów przedpremierowych można oglądać nowy film z uniwersum Spider-Mana od Sony Pictures, czyli Madame Web. Produkcja nie jest ściśle powiązana z poprzednimi tytułami z serii, więc widzowie nie muszą znać dwóch części Venoma i Morbiusa. Gwiazdą widowiska jest Dakota Johnson, która w ostatnim czasie udzieliła kilku wywiadów w związku z premierą filmu. W jednym z nich przyznała, że jeszcze nie miała okazji obejrzeć filmu.

Nie wiem kiedy to się stanie. Pewnego dnia obejrzę.

Chociaż Johnson nie widziała finalnej wersji filmu, to już wyraziła zgodę na powrót w potencjalnej kontynuacji. Aktorka przyznała, ze chętnie wróciłaby do roli Cassandry Web:

Jeśli będą chcieli, żebym wróciła, to na pewno to zrobię. Nie mam jednak pojęcia, czy są jakieś plany.

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W filmie zagrali Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps i Adam Scott.

Madame Web zadebiutowała w polskich kinach na pokazach przedpremierowym już 14 lutego. Ogólnopolska premiera 16 lutego.