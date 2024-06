Dakota Johnson jako Madame Web. Wyciekły zdjęcia aktorki w kostiumie

fot. Sony Pictures

Kiedy Madame Web zadebiutowała w kinach, została totalnie zjechana przez krytyków oraz widzów. Krytyka dotyczyła szczególnie scenariusza, którego poziom niezmiernie rozczarował fanów Marvela. Jednak rozczarowaniem nie powinny być nowe zdjęcia Dakoty Johnson w kostiumie Cassie Webb. Szkoda, że w filmie mogliśmy go zobaczyć przez zaledwie kilka sekund i otrzymał tyle czasu ekranowego, co stroje noszone przez resztę aktorek. Zapewne twórcy mieli nadzieję na sequel, choć teraz kontynuacja wydaje się mało prawdopodobna.

Madame Web - Dakota Johnson w kostiumie [ZDJĘCIA]

Madame Web - fabuła, gdzie obejrzeć?

Madame Web to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

Film jest dostępny do wypożyczenia na Playerze, Polsat Box Go, Rakuten oraz Play Now.

Najpotężniejsze Kobiety-Pająki z Marvela

Poniższe zestawienie przedstawia trzynaście najpotężniejszych Spider-Women z komiksów Marvela, których zdolności są bardzo zbliżone do nadnaturalnych mocy Petera Parkera. Na tej liście znalazły się także bohaterki, które mogliśmy zobaczyć w Madame Web.