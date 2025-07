Soundtrack z jednej z najlepszych gier tego roku już w przedsprzedaży. Na winylu i CD

fot. Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 to jedna z najlepiej ocenianych gier 2025 roku. Produkcja studia Sandfall Interactive została doceniona za świetną, wciągającą i pełną emocji historię, satysfakcjonującą rozgrywkę oraz znakomity soundtrack. Teraz poinformowano, że ścieżka dźwiękowa doczeka się fizycznego wydania.

Zamówienia przedpremierowe są już dostępne w oficjalnym sklepie wydawnictwa Laced Records. Za zestaw sześciu płyt winylowych, zawierający 63 utwory, trzeba zapłacić 115 funtów (ok. 563 zł); wersja dwupłytowa (20 utworów) kosztuje 36 funtów (ok. 176 zł), natomiast kompletna ścieżka dźwiękowa z Clair Obscur: Expedition 33 na ośmiu płytach CD (154 utwory) dostępna jest za 40 funtów (ok. 196 zł). Wysyłkę zaplanowano na luty 2026 roku.

