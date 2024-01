Madame Web mogła rozgrywać się w świecie Niesamowitego Spider-Mana? Nowe plakaty; są Spider-Women i Ezekiel!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony opublikowało nowe plakaty z filmu Madame Web, przedstawiające głównych bohaterów w kostiumach. Wśród nich są między innymi Spider-Women i zamaskowany Ezekiel Sims - komiksowy mentor Spider-Mana, który ostatecznie zdradził Pajączka, by ratować własną skórę. Na grafikach widnieje też intrygujący napis: "Różne nici. Ta sama sieć. Madame Web łączy je wszystkie". Zobaczcie sami.

Madame Web - nowe plakaty

Madame Web to nowy film Sony Pictures. Opowiada o Cassandrze „Cassie” Webb, ratowniczce z Nowego Jorku, która zaczyna przejawiać oznaki paranormalnych zdolności. Bohaterka będzie musiała stawić czoła swojej przeszłości, jednocześnie chroniąc trzy inne kobiety przed śmiercionośnym łowcą, który na nie poluje.

Co ciekawe, insider Jeff Sneider podczas odcinka The Hot Mic podzielił się interesującą plotką na temat Madame Web. Jego zdaniem akcja filmu początkowo miała rozgrywać się w latach dziewięćdziesiątych - i to w uniwersum Niesamowitego Spider-Mana! Później, gdy zrezygnowano z tego pomysłu, trzeba było usunąć wszystkie elementy scenerii, które nawiązywały do tego okresu. Jednak podkreślamy, że ta informacja to tylko plotka i nie zostało to potwierdzone przez Sony.

Madame Web - nowa zapowiedź

https://twitter.com/Marvel/status/1748103298157007313