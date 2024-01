Madame Web - nowe zdjęcia. Superbohaterki ze świata Spider-Mana w kostiumach

fot. materiały prasowe

Reklama

Madame Web to nowy komiksowy film o postaciach, do których ma prawa Sony Pictures, czyli takich wychodzących ze świata Spider-Mana. To jednak nadal nie jest związane z MCU i jest osadzone w ich uniwersum, które budują w filmach o Venomie, Morbiusie czy Kravenie. Jednak potwierdzono, że jest to część wielkiego marvelowskiego multiwersum, gdy Venom przeszedł do MCU i pojawił się gościnnie w widowisku Spider-Man: Bez drogi do domu. Nowe zdjęcia pokazują trzy superbohaterki w kostiumach, które tutaj odgrywają kluczowe role. Wcielają się w nie Sydney Sweeney, Isabela Merced i Celeste O’Connor.

Madame Web - zdjęcia

Madame Web

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

Madame Web - premiera w polskich kinach odbędzie się 16 lutego 2024 roku.