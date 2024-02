Madame Web – jest scena po napisach? Znamy odpowiedź, czy warto zostać na seansie do końca

fot. Sony Pictures

W nocy odbyła się oficjalna premiera Madame Web, na której nie zabrakło gwiazd widowiska, na czele z Dakotą Johnson. Pierwsze osoby miały już okazję obejrzeć film i ujawniły, czy zgodnie z trendem kina superbohaterskiego, również Madame Web posiada scenę po napisach.

Madame Web - scena po napisach

Serwis Comic Book Movie potwierdził, że tym razem nie trzeba będzie czekać do samego końca seansu. Madame Web nie ma ani jednej sceny po napisach. Film zrywa więc z tradycją uniwersum Spider-Mana od Sony Pictures, nie zawierając żadnego dodatkowego fragmentu filmu po zakończeniu głównej historii.

Przypomnijmy, że zarówno dwie części Venoma, jak i Morbius zawierały sceny po napisach. Jak wiemy z wypowiedzi reżyseriki S.J. Clarkson, Madame Web nie jest bezpośrednio powiązana z obiema produkcjami, jako że akcja została osadzona w 2003 roku.

Madame Web - nowe plakaty

Madame Web

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W filmie zagrali Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps i Adam Scott.

Madame Web zadebiutuje w polskich kinach na pokazach przedpremierowym już 14 lutego. Ogólnopolska premiera 16 lutego.