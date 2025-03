Fani Daredevila czekali na to 10 lat. Bohater z nowym strojem i...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

foto. Marvel

W tym tygodniu premierę miał podwójny odcinek serialu Daredevil: Odrodzenie, a cały 1. sezon przekroczył granicę połowy odcinków, bo tyle jest już za nami. Oryginalny serial na przestrzeni lat zgromadził wierną rzeszę fanów, ale nawet im brakowało czegoś w związku z kostiumem głównego bohatera. Chodzi oczywiście o uwzględnienie ikonicznego symbolu, który Daredevil nosi w komiksach - podwójnego "D" na klatce piersiowej. Po debiucie tej postaci w MCU fani liczyli, że otrzyma on nowy kostium w ramach Mecenas She-Hulk, Echo lub solowego projektu, który będzie zawierać takie komiksowe logo. Nie byłaby to w końcu najdziwniejsza rzecz w Kinowym Uniwersum Marvela, ale jednak Kevin Feige i twórcy tych produkcji nie zdecydowali się na taki krok ku niezadowoleniu fanów.

Teraz jednak musieli przejrzeć na oczy i zmienić zdanie. Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam zdjęcia z planu 2. sezonu serialu, gdzie Murdock miał na sobie czarny kostium a'la ten wyjęty z serii Shadowlands z komiksów. Zdjęcia były jednak rozmazane i zrobione ze sporej odległości, przez co od razu rozpoczęła się debata w sprawie obecności symbolu herosa na nowym stroju. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania lepszej jakości, które pokazują wprost - Daredevil w końcu dostanie symbol znany z komiksów.

Cała scena zdaje się mieć miejsce przed barem u Josie, gdzie to Bullseye w tym sezonie zamordował Foggy'ego Nelsona. Niewykluczone, że ten złoczyńca pojawi się też w 2. odsłonie i to z nim walczy Diabeł Stróż.

Nie jest też tajemnicą, że cały 1. sezon przeszedł przez ogromne zmiany. Pierwszy odcinek został niemal w całości przemodelowany, dodano kolejne dwa finałowe epizody, a także kręcono poprawki do tych, które zostały już zrobione wcześniej. Wszystko w celu lepszego połączenia fabuły z trzema sezonami oryginalnego Daredevila. Takie działanie skłoniło m.in. Jona Bernthala do powrotu do roli Punishera. David Boyd, odpowiedzialny za 6. odcinek, zdradził kilka szczegółów odnośnie ostatnich epizodów:

Połowa odcinków to stary materiał pochodzący sprzed zmian w 1. odcinku, a druga połowa to nowe nagrania nakręcone po zmianie showrunnera.

Jon Bernthal często przychodził do reżyserów ze swoimi pomysłami, na które dostawał odgórnie zgodę.

W 6. odcinku podczas walki Daredevila z Muzą, Diabeł Stróż faktycznie zastanawiał się nad zabójstwem swojego przeciwnika i uduszeniem go.

