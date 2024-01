Madame Web - jak Sydney Sweeney czuła się po założeniu kostiumu? "Jak superbohaterka"

Fot. Sony Pictures

Sydney Sweeney zagra Julię Carpenter w filmie Madame Web. Aktorka podczas rozmowy z Shawnem Evansem w Hot Ones opowiedziała o tym, jak to było po raz pierwszy założyć kultowy kostium superbohaterki. Jej komentarz znajdziecie poniżej.

Sydney Sweeney o kostiumie z Madame Web

Sydney Sweeney wyjaśniła, że w celu wykonania kostiumu zrobiono trójwymiarowy pomiar jej ciała, a gdy założyła go na siebie, czuła się jak prawdziwa superbohaterka.

Byłam w Bostonie - kręciliśmy tam zdjęcia - i wykonano naprawdę fajne skany naszego ciała, żeby pozyskać nasze trójwymiarowe pomiary. Potem pokazali nam próbki i zareagowałam: "O mój Boże, to takie genialne!", ponieważ były tam trójwymiarowe szkice naszych twarzy. A gdy założyłam kostium po raz pierwszy, to naprawdę.... poczułam się jak superbohaterka. To była najfajniejsza rzecz na świecie.

Przypominamy, że w komiksach postać Julii Carpenter występowała pod pseudonimem Madame Web i była też często określana jako "druga Spider-Woman". Postać zadebiutowała w 1984 roku w słynnej serii Secret Wars od Marvel Comics; w czasie przeprowadzania eksperymentów z ciałem bohaterki wstrzyknięto jej miksturę złożoną z jadu pająka i ekstraktu z egzotycznej rośliny, dzięki czemu weszła ona w posiadanie pajęczych mocy.

Madame Web - nowy spot